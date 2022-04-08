Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Четыре туриста отправились на корабле Crew Dragon к МКС в рамках миссии Axiom-1. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 18:17 мск с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

На борту космического корабля Crew Dragon Endeavour Esa.int

Таким образом компания SpaceX отправила на МКС полностью коммерческий рейс. Бизнесмены заплатили по $55 млн за эту «поездку». Они пробудут на МКС восемь суток.

В ракете находятся бывший астронавт NASA, который летит за счёт Axiom Space, и ещё три бизнесмена: американец Ларри Коннор, израильтянин Эйтан Стиббе и канадец Марк Пати.

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