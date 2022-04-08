Вашингтон, 8 апреля 2022, 20:03 — REGNUM Четыре туриста отправились на корабле Crew Dragon к МКС в рамках миссии Axiom-1. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 18:17 мск с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

На борту космического корабля Crew Dragon Endeavour
На борту космического корабля Crew Dragon Endeavour
Esa.int

Таким образом компания SpaceX отправила на МКС полностью коммерческий рейс. Бизнесмены заплатили по $55 млн за эту «поездку». Они пробудут на МКС восемь суток.

В ракете находятся бывший астронавт NASA, который летит за счёт Axiom Space, и ещё три бизнесмена: американец Ларри Коннор, израильтянин Эйтан Стиббе и канадец Марк Пати.

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