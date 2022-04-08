Москва, , 20:00 — REGNUM Законопроект о возможности получения части материнского капитала в размере до 25 тыс. рублей в виде единовременной выплаты внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке Счетной палаты, на счетах Пенсионного фонда (ПФР) сохранились остатки на сумму 4 млрд 712,6 млн рублей, не востребованные в течение ряда лет (до 10 лет). Денежная масса сложилась после использования средств маткапитала в полном объеме. Таких владельцев Счетная палата насчитала не менее 758 тыс., отмечают авторы инициативы.

Размер сумм (часто до 25 тыс. рублей) затрудняет их использование на направления расходования маткапитала. Деньги, фактически, изъяты из оборота., отметила Останина.

«Наш законопроект направлен на то, чтобы указанные средства могли быть вновь введены в оборот путем осуществления единовременной выплаты владельцам», — указала парламентарий.

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