Белград, , 19:59 — REGNUM Сербский политик Воислав Шешель покидает пост председателя Сербской радикальной партии. Об этом Шешель заявил 8 апреля.

Воислав Шешель на судебном заседании Гаагского трибунала. 2009 Icty.org

Шешель отметил, что его самочувствие ухудшается, и что на новые выборы сербских радикалов поведет новый председатель партии.

«Два раза подряд народ на выборах не выказал мне доверия, и я понял, что пришла пора уйти», — процитировал телеканал РТС слова Шешеля.

Сын Воислава Шешеля Александр, который является заместителем председателя Сербской радикальной партии, добавил, что партийные органы на днях примут решение по поводу будущей деятельности.

Напомним, что Сербская радикальная партия на выборах 3 апреля получила 2,16% голосов, что недостаточно для того, чтобы пройти в парламент.