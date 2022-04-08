Стокгольм, , 20:05 — REGNUM По словам источников газеты SvD, заявления, сделанные Нямко Сабуни недавно, стали именно той каплей, которая окончательно переполнила чашу терпения партийного руководства, что заставило ее уйти с поста лидера партии «Либералов». Об этом издание написало 8 апреля.

Нямко Сабуни Liberalerna.se

В ролике, опубликованном на партийном Youtube-канале в конце марта, Сабуни заявила, что в случае войны на территории Швеции она рассматривала вариант покинуть страну и уехать в соседнюю Норвегию.

Один источник SvD заявил, что именно это высказывание создало «панику» внутри партии, лидер которой открыто говорит о своем бегстве в соседнюю страну в случае начала боевых действий на территории Швеции.

Напомним, новым лидером «Либералов» назначен Йоран Персон.

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