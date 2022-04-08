Чебаркуль, Челябинская область, , 19:55 — REGNUM В Челябинской области казаки Четвёртого отдела Оренбургского войскового казачьего общества собрали гуманитарный груз для воинов-казаков, которые сейчас участвуют в демилитаризации и денацификации Украины. Об этом говорится на сайте ОВКО.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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К сбору груза подключились казаки хуторов «Травниковский» и «Русь». Сбор проходил в Чебаркульском районе. Участие в акции приняли многие муниципальные поселения.

Сами казаки отмечают, что наши воинам очень нужно как внимание, так и понимание того, что они не одни. Груз уже доставлен на место. «И мы можем гарантировать — это не первый и не последний гуманитарный конвой», — говорят представители казачества.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация проводится с 24 февраля. Её целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.