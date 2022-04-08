Зимовниковский район, Ростовская область, 8 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель грузовика сбил восьмилетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщение об инциденте в полицию поступило в 11:55 мск. Авария произошла на 78-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское в Зимовниковском районе. Водитель ГАЗ-33 707, предположительно, сбил ребёнка, который выбежал на проезжую часть в неположенном месте из-за остановившегося на остановке школьного автобуса. Девочка в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.