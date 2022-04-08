София, , 19:43 — REGNUM В Софии в возрасте 44-х лет скончался популярный болгарский певец и продюсер Даниэл Димитров, более известный публике как Дэнни Айс. Об этом 8 апреля сообщает софийское издание «Глас».

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Прощание состоится 12 апреля на Центральном кладбище Софии. По предварительным данным, смерть музыканта наступила утром 8 апреля по естественным причинам. Другой информации нет.

Дэнни Айс был вокалистом софийской хип-хоп группы Ice Cream, существующей на болгарском музыкальном олимпе с 1997 года. Кроме того, у певца было несколько сольных проектов.

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