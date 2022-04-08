Москва, 8 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Овощи и фрукты, сахар и соль, крупы и сладости наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в марте 2022 года. Соответствующие данные приводит 8 апреля Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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Согласно оценке ведомства, за минувший месяц репчатый лук подорожал в среднем на 50,1%, белокочанная капуста — на 39,8%, бананы — на 31,5%, морковь — на 29,5%, помидоры — на 27,4%, свекла — на 24,7%, груши — на 21,7%, виноград — на 14,9%.

Сахар-песок за месяц стал дороже на 44%, поваренная соль — на 14,2%, рис — на 12,9%, гречневая крупа — на 10,2%, подсолнечное масло — на 7,2%.

Среди прочих продовольственных товаров в среднем на 7,2−12% подорожали охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород, солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы, мороженые неразделанные креветки, овощные консервы для детского питания, макаронные изделия и вермишель, пшено, маргарин, пшеничная мука, кексы, рулеты, пряники, печенье, сгущённое молоко с сахаром, шоколадные конфеты, зефир, пастила, карамель, фруктовые соки, чай и кофе.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в марте выросли в среднем на 7,61% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.