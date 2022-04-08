Москва, 8 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Рост экономики России в 2021 году, согласно второй оценке Росстата, составил 4,7%, сообщает 8 апреля пресс-служба ведомства.

Investprofit.info ВВП России

«Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах 131 трлн 015 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 104,7%», — говорится в сообщении.

Таким образом, Росстат подтвердила свою первую оценку роста ВВП России в минувшем году на уровне 4,7%. Данный показатель оказался самым значительным с 2008 года, когда рост ВВП страны составил 5,2%.

Рост ВВП в 2021 году относительно докризисного 2019 года составил 1,9%, что в статистической службе связывают с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса.