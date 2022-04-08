Саранск, 8 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 170 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 62 771 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

Всего в регионе подтвердили 65 948 случаев заражения коронавирусом, из них 78 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1357 человек, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался также один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 35 пациентов, накануне в больницы попали 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 выписались 127 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 62 601 житель Мордовии.

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