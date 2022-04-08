Москва, , 19:10 — REGNUM Потребительские цены в России в марте 2022 года выросли в среднем на 7,61% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Об этом сообщает 8 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Инфляция за I квартал 2022 года, по оценке ведомства, составила 9,95%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 11,54%.

Согласно данным Росстата, в марте продовольственные товары подорожали в среднем на 6,73% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары — на 11,25%, тарифы на услуги выросли на 3,99%.

Рост потребительских цен на 8% и более в марте был зафиксирован в 32 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Ингушетии — на 10,8%, Архангельской области (кроме Ненецкого автономного округа) — на 10,3%, Хакасии — на 10%.

В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге — на 7,7%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 9,7% и 10,3% соответственно.