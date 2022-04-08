Лондон, 8 апреля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Внутренний враг гораздо опаснее и страшнее для России, чем любая внешняя угроза, заявил 8 апреля Леонид (Горбачев), митрополит Клинский, Патриарший экзарх Африки в своём Телеграм-канале.

Иван Айвазовский. Предательство Иуды. 1834

Он напомнил, чем окончились все попытки 90-х «быть хорошими и послушными».

«Каждый раз после 90-х, пытаясь быть хорошими и послушными, по научению волхвов с запада, мы встраивались в «цивилизованный мир», который … оказался совсем не тем, кем казался. Матрица-симулякр. Оказалось, что казалось. Слава Богу, что таблеточку правильную съели.

Внешняя угроза неприятна, но не фатальна. Гораздо опаснее и страшнее те, кто находится в России, наш внутренний враг. И разрушить себя мы можем только сами. Предательством и гибкой позицией.

Не надо становиться на колено и ради участия в международном мероприятии просить прощения у кого-то за то, что мы не делали…», — подчёркивает митрополит Клинский.

Об этом он напомнил на фоне обсуждения заявлений некоторых политиков о заключении некоего «мирного договора» с нацистской Украиной и соглашения с совокупным Западом.