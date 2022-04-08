Брюссель, , 19:03 — REGNUM Об исключении Евросоюзом Сербии из санкционного списка стран, покупающих нефть в России, пишет 8 апреля Blic.

«Поцелуй Иуды» Чимабуэ, конец XIII века

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Как сообщил источник издания, сербский президент Александр Вучич добился этого через руководство ЕС — председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, — а также Франции.

Теперь Сербия сможет без последствий «ввозить нефть через Адриатический коридор, что означает, что мы обеспечены нефтью и после 15 мая».

Напомним, Сербия накануне, 7 апреля, проголосовала за исключение России из СПЧ ООН. Сербское руководство уверяет, что оно вынуждено было голосовать против России под давлением на неё при помощи нефтяных санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербии обещали в десять раз больше денег после вступления в ЕС