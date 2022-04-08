Москва, 8 апреля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля 2022 года составило 711,6 млрд рублей, или 24,8% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за I квартал 2022 года стал национальный проект «Жильё и городская среда», средства по которому освоены уже на 42,9% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Здравоохранение» — 44,8%, «Наука и университеты» — 40,9%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Производительность труда» составило 33,2%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 32,8%, «Демография» — 26,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 16,9%, «Безопасные качественные дороги» — 13,6%, «Образование» — 10,4%, «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт» — 10,3%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за три месяца исполнены на 25,9%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам«Культура» и «Экология» — 9,4% и 8,2% соответственно.