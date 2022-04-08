Йошкар-Ола, , 18:57 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 апреля лечение получают 85 пациентов, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

У всех 85 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 74 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы восемь человек, выписаны 10 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля выздоровели с начала пандемии 43 160 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 343 случая заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки.