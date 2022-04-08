Йошкар-Ола, , 18:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 апреля выздоровели с начала пандемии 43 160 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 343 случая заражения коронавирусом, из них девять — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, с 1 апреля среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали шестерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 7 апреля лечение получали 87 пациентов, из них у 22 человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 87 пациентов диагностирована пневмония.