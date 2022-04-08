Стокгольм, 8 апреля 2022, 19:10 — REGNUM 8 апреля лидер «Либералов» Нямко Сабуни объявила о том, что она не может вести свою партию на сентябрьские парламентские выборы и покидает пост лидера партии. По данным газеты Expressen, Сабуни приняла такое решение самостоятельно.
По информации источников газеты Aftonbladet, до партийного руководства «Либералов» это заявление было доведено только за час до того, как Сабуни объявила о своей отставке на пресс-конференции.
«Внутри партии информация была доведена в очень ограниченном количества», — заявил зданию высокопоставленный источники в партии «Либералов» на условиях анонимности.
Сабуни заявила в ходе пресс-конференции, что дискуссии о ее личности затмевают разговоры по существу о политики партии. Примечательно, что после своего объявления политик не стала отвечать на вопросы журналистов и молча покинула конференц-зал.
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