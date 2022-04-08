Стокгольм, , 19:10 — REGNUM 8 апреля лидер «Либералов» Нямко Сабуни объявила о том, что она не может вести свою партию на сентябрьские парламентские выборы и покидает пост лидера партии. По данным газеты Expressen, Сабуни приняла такое решение самостоятельно.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации источников газеты Aftonbladet, до партийного руководства «Либералов» это заявление было доведено только за час до того, как Сабуни объявила о своей отставке на пресс-конференции.

«Внутри партии информация была доведена в очень ограниченном количества», — заявил зданию высокопоставленный источники в партии «Либералов» на условиях анонимности.

Сабуни заявила в ходе пресс-конференции, что дискуссии о ее личности затмевают разговоры по существу о политики партии. Примечательно, что после своего объявления политик не стала отвечать на вопросы журналистов и молча покинула конференц-зал.

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