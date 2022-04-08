Лондон, , 18:49 — REGNUM Вопрос не в том, что желает или не желает войны или мира, а в том, ради чего мир и какой ценой, заявил 8 апреля епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси.

Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«Нет никаких «партии войны» и «партии мира»: нет человека, который бы не хотел жить в мире, и нет человека, который бы считал, что война сама по себе — это хорошо. Почти нет таких людей», — написал епископ Савва.

«Нужен ли мир ценой гибели России, попрания наших идеалов и, в конечном итоге, «мирного» истребления русских людей?», — отметил священнослужитель.

Такой вопрос поставил епископ Савва на фоне обсуждения в российских СМИ заявлений некоторых политиков о заключении некоего «мирного договора» с нацистской Украиной.

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