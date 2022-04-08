Москва, 8 апреля 2022, 18:48 — REGNUM В пятницу, 8 апреля состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Информационная война против России: технологии, реакция, результат». Эксперты оценили ход информационной войны, развернутой Западом и Киевом против России, ее цели, промежуточные итоги и влияние на общественные настроения внутри страны.

Информационная война
Информационная война
ИА REGNUM

Участниками дискуссии выступили руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев и обозреватель «РИА Новости» Петр Акопов. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин модерировал встречу.

Результаты социологического исследования*, представленные Михаилом Мамоновым в ходе дискуссии, показывают, что Западу не удается разрушить ментальный образ государства в сознании россиян. Ключевой эффект информационной войны — не разобщение, а сплочение, наблюдаемое в российском обществе. По данным социологии, порядка 90% граждан фиксируют отдельные проявления информационной войны против России, а 61% респондентов сталкивались с сообщениями, в которых роль страны и российской армии в событиях на Украине презентуется в негативном ключе. Абсолютное большинство опрошенных заявляют, что увиденные материалы являются лживыми. Лишь порядка 10% граждан склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой.

Социология также фиксирует крайне высокий показатель одобрения деятельности Президента России Владимира Путина: 78% опрошенных одобряют деятельность Главы государства, и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины. Информационная война не снизила доверие граждан и к другим политическим институтам: необычайно высокое число россиян заявляют о доверии российской армии, и лишь 8% не доверяют ей. Социологи также фиксируют, что на фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились, с тем, что НАТО — военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Усиливается и негативное отношение к США. Михаил Мамонов подчеркнул, что негативное отношение к этой стране среди россиян достигло пикового значения в 71%.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов ежедневно. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%. Опрос проведен 5–6 апреля 2022 года.

После презентации данных социологического исследования в дискуссию вступил Павел Данилин.

«Соцопросы подтверждают наши выводы. Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты. Когда на Западе запрещают читать Достоевского, участвовать российским кошкам и собакам в выставках — это уже откровенная русофобия, направленная против всего российского народа», — заключил эксперт.

Олег Матвейчев рассказал о том, как блокирование Фейсбука* и Инстаграма* повлияло на общественные настроения в России. «Произошла гигантская миграция людей в другие соцсети — Вконтакте и Телеграм. Огромных неудобств это не вызвало. Нам грозили, что народ из-за блокирования Фейсбука выйдет на улицу. Никто не вышел», — поделился депутат. Он заявил, что внутри страны также могут быть наложены ограничения на Youtube, который регулярно нарушает собственные правила и не реагирует на претензии России. По словам спикера, соблюдение российского законодательства должно быть приоритетом для всех. «Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны. Надо действовать проактивно. У нашей армии должны быть информационные войска», — подвел он итог своему выступлению.

*Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook является экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

С тем, что на пространстве развернутой против России информационной войны надо действовать проактивно, согласился Петр Акопов.

«Эта война — надолго. Нам нужно выстраивать стратегию наступления, причем не просто по украинской тематике. Нам нужна стратегия наступления по переделу мирового порядка, которым мы и занимаемся. Нам нужно уделять большое внимание работе с остальным миром, причем исходя из мировоззрения каждого региона: Латинской Америки, Африки и так далее. Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке. Работать нужно с прицелом на годы, с прицелом вперед. Это приведет нас к успеху в долгосрочной перспективе», — заявил спикер.

Дискуссия, таким образом, показала, что продолжающаяся информационная война не достигает своих целей. Российское общество не только не разобщается и не деморализуется, а, напротив, демонстрирует сплочение вокруг ключевых политических институтов.

Эксперты убеждены, что война продолжится, однако, как отметил в финале дискуссии Павел Данилин, Россия в ней перешла в атаку.

Опубликованы факты зверства со стороны нацистского батальона «Азов» и других проявлений нацизма. Кроме этого, Россия озвучила информацию о деятельности биолабораторий на территории Украины, которые были созданы и финансировались Соединенными Штатами. Министерство Обороны России заявило, что там проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы. Более того, минобороны располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с работниками Пентагона, содержание которой показывает, какую важную роль сын Джо Байдена сыграл в финансировании проведения работ на территории Украины.

Все это нашло подтверждение и вызвало ощутимый резонанс в западных странах. Информационное наступление России на противников должно быть продолжено, поскольку, как подчеркнул Павел Данилин, «как только ты начинаешь обороняться — ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы».