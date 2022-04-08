Москва, 8 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В пятницу, 8 апреля состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Информационная война против России: технологии, реакция, результат». Эксперты оценили ход информационной войны, развернутой Западом и Киевом против России, ее цели, промежуточные итоги и влияние на общественные настроения внутри страны.

ИА REGNUM Информационная война

Участниками дискуссии выступили руководитель практики политического анализа ВЦИОММихаил Мамонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связиОлег Матвейчев и обозреватель «РИА Новости» Петр Акопов. Директор Центра политического анализа и социальных исследованийПавел Данилин модерировал встречу.

Результаты социологического исследования*, представленныеМихаилом Мамоновым в ходе дискуссии, показывают, что Западу не удается разрушить ментальный образ государства в сознании россиян. Ключевой эффект информационной войны — не разобщение, а сплочение, наблюдаемое в российском обществе. По данным социологии, порядка 90% граждан фиксируют отдельные проявления информационной войны против России, а 61% респондентов сталкивались с сообщениями, в которых роль страны и российской армии в событиях на Украине презентуется в негативном ключе. Абсолютное большинство опрошенных заявляют, что увиденные материалы являются лживыми. Лишь порядка 10% граждан склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой.

Социология также фиксирует крайне высокий показатель одобрения деятельности Президента РоссииВладимира Путина: 78% опрошенных одобряют деятельность Главы государства, и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины. Информационная война не снизила доверие граждан и к другим политическим институтам: необычайно высокое число россиян заявляют о доверии российской армии, и лишь 8% не доверяют ей. Социологи также фиксируют, что на фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились, с тем, что НАТО — военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Усиливается и негативное отношение к США. Михаил Мамонов подчеркнул, что негативное отношение к этой стране среди россиян достигло пикового значения в 71%.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов ежедневно. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%. Опрос проведен 5−6 апреля 2022 года.

После презентации данных социологического исследования в дискуссию вступил Павел Данилин.

«Соцопросы подтверждают наши выводы. Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты. Когда на Западе запрещают читать Достоевского, участвовать российским кошкам и собакам в выставках — это уже откровенная русофобия, направленная против всего российского народа», — заключил эксперт.

Олег Матвейчеврассказал о том, как блокирование Фейсбука* и Инстаграма* повлияло на общественные настроения в России. «Произошла гигантская миграция людей в другие соцсети — Вконтакте и Телеграм. Огромных неудобств это не вызвало. Нам грозили, что народ из-за блокирования Фейсбука выйдет на улицу. Никто не вышел», — поделился депутат. Он заявил, что внутри страны также могут быть наложены ограничения на Youtube, который регулярно нарушает собственные правила и не реагирует на претензии России. По словам спикера, соблюдение российского законодательства должно быть приоритетом для всех. «Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны. Надо действовать проактивно. У нашей армии должны быть информационные войска», — подвел он итог своему выступлению.

*Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook является экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

С тем, что на пространстве развернутой против России информационной войны надо действовать проактивно, согласился Петр Акопов.

«Эта война — надолго. Нам нужно выстраивать стратегию наступления, причем не просто по украинской тематике. Нам нужна стратегия наступления по переделу мирового порядка, которым мы и занимаемся. Нам нужно уделять большое внимание работе с остальным миром, причем исходя из мировоззрения каждого региона: Латинской Америки, Африки и так далее. Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке. Работать нужно с прицелом на годы, с прицелом вперед. Это приведет нас к успеху в долгосрочной перспективе», — заявил спикер.

Дискуссия, таким образом, показала, что продолжающаяся информационная война не достигает своих целей. Российское общество не только не разобщается и не деморализуется, а, напротив, демонстрирует сплочение вокруг ключевых политических институтов.

Эксперты убеждены, что война продолжится, однако, как отметил в финале дискуссии Павел Данилин, Россия в ней перешла в атаку.

Опубликованы факты зверства со стороны нацистского батальона «Азов» и других проявлений нацизма. Кроме этого, Россия озвучила информацию о деятельности биолабораторий на территории Украины, которые были созданы и финансировались Соединенными Штатами. Министерство Обороны России заявило, что там проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы. Более того, минобороны располагает перепиской сына президента СШАХантера Байдена с работниками Пентагона, содержание которой показывает, какую важную роль сынДжо Байдена сыграл в финансировании проведения работ на территории Украины.

Все это нашло подтверждение и вызвало ощутимый резонанс в западных странах. Информационное наступление России на противников должно быть продолжено, поскольку, как подчеркнул Павел Данилин, «как только ты начинаешь обороняться — ты проигрываешь. Главная задача информационной войны — навязывать свои темы».