Калуга, 8 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области сегодня, 8 апреля, на внеочередном заседании сессии приняли закон, который позволит осуществлять в регионе выплаты семьям, имеющим детей от восьми до семнадцати лет. Напомним, что эта мера соцподдержки появилась по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Внеочередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области 08.03.2022

«Из областного бюджета будет идти софинансирование данной выплаты. Ее получат семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума», — рассказал председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев. Предполагается, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, что в регионе ее будут получать почти 32 тысячи человек.

Размер выплаты в зависимости от доходов семьи составит: 6 029 рублей (50% величины прожиточного минимума на ребенка), 9 043,50 рубля (75% величины прожиточного минимума на ребенка) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг прожиточного минимума, 12 058 рублей (100% величины прожиточного минимума на ребенка) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает величины прожиточного минимума. Прием заявлений будет осуществляться с 1 мая 2022 года на портале госуслуг и в МФЦ. Устанавливаться выплата будет сразу на год. Осуществлять ее будет Пенсионный фонд РФ. Семья, которая подаст заявление с 1 мая 2022 года, получит средства и за апрель, если к 1 апреля ребенку уже исполнилось восемь лет.

На заседании сессии Законодательного собрания были установлены выплаты военным и нацгвардейцам — жителям Калужской области, принимающим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Об этом рассказал председатель парламента Геннадий Новосельцев. «Если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата составит 500 тыс. рублей, II, III группы — 300 тыс. рублей. Выплата родственникам погибших составит 1 млн рублей. Эти выплаты будут идти в дополнение к федеральным», — добавил он.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

По инициативе областного минфина депутаты регионального парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2022 год. «Теперь все контракты стоимостью более 50 млн рублей будут переведены на казначейское сопровождение. Ввиду того, что авансирование по госконтрактам теперь может составлять 90 процентов, это важная мера, чтобы обеспечить эффективный контроль над расходованием бюджетных средств», — рассказал Геннадий Новосельцев.