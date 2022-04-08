Москва, , 18:48 — REGNUM Официальный изготовитель Cadillac и Chevrolet на российском рынке ООО «Джи Эм Авто» объявил об отзыве 11 158 транспортных средств из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба Росстандарта.

Cadillac Escalade CarsWeek

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, реализованные в 2007—2014 годах.

«Причина отзыва транспортных средств: возможно некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будет произведена замена пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств.