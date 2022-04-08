Оттава, , 18:38 — REGNUM Канада дополнительно выделит странам с низким уровнем дохода $174,8 млн на вакцинацию от COVID-19, сообщает 8 апреля Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.

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Ранее Канада предоставила более 2,7 млрд канадских долларов для борьбы с коронавирусом на международном уровне. Дополнительное финансирование должно помочь улучшить возможности стран с низким уровнем дохода по распространению вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего предложил рассмотреть возможность введения в стране специального налога для людей, не желающих вакцинироваться от COVID-19.

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