Златоуст, Челябинская область, , 18:35 — REGNUM Кадеты Казачьего кадетского корпуса и студенты Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова прочитали стихотворение Константина Фролова-Крымского «Мы русские». Видеозапись размещена в паблике колледжа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/video-79209875_456239709?list=d352f30f6c740f9a43

Россия

Иван Шилов © ИА REGNUM

В записи видео приняли участие более десяти человек. Каждый взял себе по четверостишию и с выражением его прочитал. Судя по комментариям к видео, оно понравилось интернет-пользователям. «Здорово! Молодцы!» — написали граждане.

Стихотворение «Мы русские» Константина Фролова-Крымского широко представлено на просторах интернета. Сам автор является также музыкантом, актёром театра и кино, сценаристом и т.д. Родился он в 1956 году на территории Воронежской области, а с 1983 года живёт и работает в Крыму.