Златоуст, Челябинская область, 8 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Кадеты Казачьего кадетского корпуса и студенты Златоустовского индустриального колледжа им. П. П. Аносова прочитали стихотворение Константина Фролова-Крымского «Мы русские». Видеозапись размещена в паблике колледжа в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В записи видео приняли участие более десяти человек. Каждый взял себе по четверостишию и с выражением его прочитал. Судя по комментариям к видео, оно понравилось интернет-пользователям. «Здорово! Молодцы!» — написали граждане.

Стихотворение «Мы русские» Константина Фролова-Крымского широко представлено на просторах интернета. Сам автор является также музыкантом, актёром театра и кино, сценаристом и т.д. Родился он в 1956 году на территории Воронежской области, а с 1983 года живёт и работает в Крыму.