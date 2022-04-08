Флорида, США, , 18:34 — REGNUM Четверо мужчин, отобранных для первого в истории полностью коммерческого полета на Международную космическую станцию (МКС), взошли на борт ракеты SpaceX и готовятся к запуску, сообщает 8 апреля Reuters.

Пилотируемый космический корабль Dragon Official SpaceX Photos

Компания Space X назвала предстоящий полет важным шагом в направлении коммерциализациикосмических путешествий.

Пуск корабля Crew Dragon проводится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) посредством ракеты-носителя Falcon 9. В состав экипажа вошли Майкл Лопес-Алегрия (командир корабля, бывший астронавт NASA), Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе.

Если все пойдет по плану, четверо туристов под руководством Лопеса-Алегрии прибудут на МКС 9 апреля, после 20-часового полета.

Как сообщало ИА REGNUM, коммерческий рейс организован Axiom Space в сотрудничестве с компанией SpaceX. Планируется, что туристы проведут на орбитальной станции восемь дней.

Позже Axiom Space рассчитывает организовать ещё несколько туристических рейсов на орбитальную станцию. Стоимость восьмидневной экскурсии на МКС составит около $55 млн.

Предыдущий туристический полёт на МКС состоялся в декабре 2021 года. На российском корабле полёт на орбитальную станцию совершил японский бизнесмен Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.