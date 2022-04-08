Москва, , 18:34 — REGNUM Из-за возможного заражения партии продукции Kinder сальмонеллой (Salmonella Typhimurium) эти товары будут изъяты из оборота в России, сообщили 8 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сальмонелла Wikimedia Commons

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Напомним, при развёрнутых формах сальмонеллёза у человека могут наблюдаться повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий стул.

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