Нижневартовск, Югра, , 18:29 — REGNUM В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту взрыва в помещении канализационной насосной станции № 1, расположенной в промышленной части города. Пострадали пятеро рабочих, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

На месте взрыва газа в Нижневартовске Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По версии следствия днём 8 апреля 2022 года в помещении канализационной насосной станции во время работ по обслуживанию оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва обрушилось перекрытие между этажами и пятеро работников предприятия в возрасте от 23 до 56 лет получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. Частично разрушено здание станции.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяется версия о воспламенении паров газа, поступивших из сточной системы города.

Напомним, ранее предполагалось, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

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