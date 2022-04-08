Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 422 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 394 679 человек на утро 8 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 98 жителей области, накануне в больницы попал 41 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 411 405 случаев заражения коронавирусом, из них 403 – за минувшие сутки. 11 389 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались трое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 7 апреля с начала пандемии провели 5 697 241 тест для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 195,2 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс. За минувшие сутки нижегородцы сдали 7407 тестов на SARS-CoV-2.

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