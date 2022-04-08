Манчестер, Великобритания, 8 апреля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед». Об этом 8 апреля сообщило издание ESPN.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, норвежский нападающий склоняется к переходу в «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола. «Красные дьяволы», по мнению Холанда, не соответствуют уровню его амбиций.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в восемнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету центрфорварда четыре гола в двух матчах.

Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.