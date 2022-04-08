Оттава, 8 апреля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил ввести двухлетний запрет на приобретение недвижимости на территории страны иностранными гражданами, сообщает 8 апреля BBC.

The White House Джастин Трюдо

Предложение прозвучало на фоне растущей проблемы с доступностью жилья в Канаде и роста цен на недвижимость более чем на 20%. Средняя стоимость дома в стране достигла почти $650 тысяч, что почти в десять раз превышает доходы многих семей.

Напомним, что проблемы с недвижимостью усугубились на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, когда американские и канадские политики снизили процентные ставки в попытке стабилизировать экономику и подстегнуть спрос. Это спровоцировало стремительный рост цен на жилье во многих странах. Однако в Канаде разрыв между ценами на жилье и доходами стал одним из самых значительных.