Владикавказ, 8 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Первый миллион деревьев появился на карте проекта «Сад памяти» через три недели после старта. Знаковое дерево посадили жители Северной Осетии. Свой вклад в акцию уже внесли Севастополь, Крым, Краснодарский край, Волгоградская, Орловская и Астраханская области, Германия, Сербия, Катар, Алжир и др.

ИА REGNUM Саженец

Всего в селе Старый Батако посадили 2000 саженцев грецкого ореха в память о героях Советского Союза, выходцев из этого поселения. В мероприятии приняли участие волонтёры, школьники, студенты, сотрудники лесничеств и министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев, который и высадил миллионное дерево.

Глава Республики Сергей Меняйло, комментируя проведение акции в Северной Осетии, заявил, что миссия нынешнего и будущих поколений – никогда не забывать, какой ценой досталась Победа. Эстафету «Сада памяти» Сергей Меняйло передал коллегам из Адыгеи и Карачаево-Черкессии.

«Помнить о тех, кто отдал свои жизни за свободу от нацизма, бесчеловечности, несправедливости во время Великой Отечественной войны – наш священный долг. Только из селения Старый Батако на фронт ушли 250 человек, 137 – не вернулись домой… Акция «Сад памяти» — о мужестве, бесстрашии, героизме наших людей. О несгибаемой воле и непобедимом духе всех тех 27 миллионов советских граждан, которые сложили свои головы в тяжелой схватке с фашизмом. Вечная им память», — сказал Сергей Меняйло.

Старый Батако – единственное село в Северной Осетии, откуда родом три Героя Советского Союза: Исса Плиев, Константин Ходов и Георгий Бзаров.

Исса Плиев – генерал армии, совершил множество подвигов и был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Константин Ходов участвовал в битве под Сталинградом, был ранен. На фронт вернулся летом 1943 года, участвовал в боях за освобождение Украины. Подполковник Георгий Бзаров, командуя 32-м гвардейским стрелковым полком, в ночь на 29 сентября 1943 года форсировал Днепр в районе деревни Глушец. Полк захватил плацдарм, обеспечив наступление дивизии.

Памятные деревья сегодня появились и в Ростовской области. Там на территории Михайловского участкового лесничества высадили более 4000 саженцев сосны. В мероприятии участвовали более 150 человек: местные жители, волонтёры, заместитель Председателя законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко и Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Красавин.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 гг., традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. Мероприятия пройдут во всех регионах России и за рубежом вплоть до 22 июня. В рамках акции запланированы массовые высадки деревьев с участием студентов, военнослужащих, представителей религиозных учреждений и деятелей культуры. К акции можно присоединиться и в онлайн-формате. Организаторы также проведут флешмоб, викторины, конкурс детских рисунков и конкурс чтецов стихотворений о войне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».