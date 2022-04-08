Стамбул, Турция, 8 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Роберто де Дзерби вернулся в расположение команды, которая находится в Стамбуле. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

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«Я по-прежнему ставлю «Шахтер» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все ждем, чтобы понять, каким будет сценарий на следующий сезон», — приводятся слова де Дзерби на официальном сайте «Шахтера».

Завтра, 9 апреля, «Шахтер» в Афинах сыграет благотворительный матч с «Олимпиакосом».

После восемнадцати сыгранных туров Украинской Премьер-лиги 2021/22 «Шахтер», одержав пятнадцать побед, потерпев одно поражение и набрав 47 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.