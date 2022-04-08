София, 8 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Полиция Софии задержала высокопоставленную сотрудницу одного из крупнейших болгарских банков, подозреваемую в хищении со счетов клиентов в общей сложности более 200 тысяч левов ($110 тыс.). Об этом 8 апреля сообщает софийский информационный портал News.bg.

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Согласно обвинительному заключению, в течение последних нескольких лет женщина регулярно переводила так называемые премиальные средства (проценты по вкладам и льготные начисления) на счет своего супруга. При этом подделывала соответствующие документы и транзакционные чеки.

В настоящее время банковская работница и ее муж полностью признали свою вину и обязались возместить финансовому учреждению похищенную сумму. Ведется следствие. Если вина подозреваемой гражданки будет доказана в суд, ей грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.