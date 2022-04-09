Москва, , 01:32 — REGNUM Объявлена дата премьеры продолжения российского сериала «Эпидемия». Об этом пишет портал Plugged In 8 апреля.

Кадр из сериала «Эпидемия» Скриншот YouTube

Так, премьера новых эпизодов сериала состоится 21 апреля 2022 года. Показ проекта, как и прежде, будет осуществляться в онлайн-кинотеатре Premier.

Напомним, что «Эпидемия» является адаптацией романа Яны Вагнер «Вонгозеро», посвящённого атаке смертельного вируса на мегаполис. Выход первого сезона сериала состоялся 14 ноября 2019 года.

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