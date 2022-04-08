Казань, 8 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Голкипер сборной России Матвей Сафонов и центральный полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян пропустят матч «Краснодара» с казанским «Рубином». Об этом 8 апреля сообщило издание «Чемпионат».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной России Матвей Сафонов

По информации источника, Сафонов сдал положительный тест на коронавирус. У Сперцяна диагностирован перелом пальца.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится завтра, 9 апреля, и пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.