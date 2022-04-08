Вашингтон, 8 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Итальянская компания Fererro отозвала некоторые партии шоколадных яиц Kinder с рынка США из-за опасений, связанных с возможным заражением сальмонеллой, сообщает 8 апреля Reuters.

skeeze Сальмонеллы

Компания объявила об отзыве партии продукции после того, как на предприятии, где она производятся, была обнаружена вспышка салмонеллы.

Ранее по этой же причине партии шоколадных яиц Kinder были отозваны с рынка Австралии и Албании.