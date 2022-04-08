Москва, 8 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. К деградации международного права в конечном итоге ведут антироссийские санкции: они введены незаконно и являются репрессивными по сути, написал 8 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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Комментируя очередные антироссийские санкции Запада, Медведев отметил, что они «не являются санкциями в смысле международного права» и должны быть квалифицированы как прямое нарушение прав России как суверенного государства.

Потому что, пояснил Медведев, санкции юридически — это меры принуждения, принимаемые СБ ООН на основании ст. 41 Устава ООН в отношении государства-правонарушителя. В отношении России западные санкции этой процедуры не прошли.

Медведев «Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права».

Напомнив о решении ГА ООН от 7 апреля лишить Россию возможности голосовать в СПЧ, Медведев отметил, что этот совет теперь, по факту исключения России, утратил для Москвы свою легитимность.

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