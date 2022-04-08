Ливерпуль, Великобритания, 8 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард продолжит тренировать «Эвертон» несмотря на результаты команды в Английской Премьер-лиге. Об этом 8 апреля сообщило издание Sky Sports.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

По информации источника, руководство «ирисок» не верит, что увольнение Лэмпарда исправит ситуацию в клубе. На данный момент «Эвертон» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. От «зоны вылета» клуб из Ливерпуля отделяет одно очко.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Эвертон» потерпел семь поражений в восьми матчах внутреннего чемпионата. Единственную победу «ириски» одержали 12 февраля в матче с «Лидс Юнайтед» (3:0). Забитыми мячами в той встрече отметились Шеймус Коулман, Майкл Кин и Энтони Гордон.