Москва, , 18:07 — REGNUM Незаконные санкции могут быть квалифицированы Россией как акт агрессии против неё, заявил 8 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов», — сказал он.

При этом он пояснил, что применение санкций направлено на подрыв экономики страны, а значит и её государственного суверенитета, следовательно, оно является угрозой самому существованию государства.

«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев напомнил, что у любого государства есть право на индивидуальную и коллективную оборону.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — отметил Дмитрий Медведев.

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