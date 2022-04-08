Москва, 8 апреля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Незаконные санкции могут быть квалифицированы Россией как акт агрессии против неё, заявил 8 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Незаконные санкции при определённых обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов», — сказал он.

При этом он пояснил, что применение санкций направлено на подрыв экономики страны, а значит и её государственного суверенитета, следовательно, оно является угрозой самому существованию государства.

«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учётом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев напомнил, что у любого государства есть право на индивидуальную и коллективную оборону.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — отметил Дмитрий Медведев.