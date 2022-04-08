Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга 8 апреля одобрила предложение об увековечении памяти уроженца Ленинграда, министра МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2021 году. Его имя решено присвоить скверу у дома № 7 по улице Гастелло в Московском районе.

Kremlin.ru Глава МЧС Евгений Зиничев

Евгений Зиничев родился в Ленинграде в 1966 году, в 1970—1981 годах проживал в Московском районе города.

Как сообщало 8 сентября министр Евгений Зиничев сорвался со скалы, пытаясь спасти оступившегося кинематографиста Александра Мельникова. Но в результате оба погибли. Посмертно Зиничеву указом президента присвоено звание Герой России, он похоронен на Северном кладбище Петербурга.