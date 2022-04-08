Тбилиси, , 19:38 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан выступила с призывом присоединяться к режиму антироссийских санкций, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Очень важно соблюдать санкции, потому что санкции — это очень мощный инструмент, который заставляет Путина и Россию прекратить эту войну. Мы все должны объединиться вокруг этих санкций, чтобы сделать их еще более мощным механизмом прекращения этой войны. Все мы этого хотим», — сказала Дегнан.

Дегнан также одобрила позицию по Украине президента Грузии Саломе Зурабишвили. Посол США призвала Грузию и грузинскую общественность оказывать всяческую помошь и поддержку Украине.

Напомним, что власти Грузии отказываются присоединиться к режиму антироссийских санкций.