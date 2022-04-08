Ижевск, , 18:02 — REGNUM В Удмуртию начинает поступать теплый воздух из южных регионов страны, сообщает региональный Гидрометцентр. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и начало следующей рабочей недели будет очень теплым.

Солнце и тепло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, предстоящей ночью в республике будет около – 2… +3°С, в дневные часы воздух прогреется до +8…+13°С. В ночь на воскресенье, 10 апреля, температура воздуха составит +2…+7°С, утром пройдут небольшие дожди, днем столбики термометров поднимутся до +7…+12°С.

В ночь на 11 апреля будет несколько прохладнее – 0…+5°С, а в первый день рабочей недели, понедельник, потеплеет до +12…+17°С.

Синоптики уточняют, что такой температурный фон на 5-6°С превышает климатическую норму и соответствует примерно третьей декаде апреля.

По предварительному прогнозу, до середины следующей недели температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, сухую и теплую погоду прогнозируют в ближайшие дни в Татарии. Небольшой дождь возможен лишь местами, 9 и 10 апреля.

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