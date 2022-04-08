Лион, Франция, , 18:01 — REGNUM 25-летний французский опорный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, выступающий за «Лион» на правах аренды, с 8.25 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА 2021/22.

Во вчерашнем матче с лондонским «Вест Хэмом» (1:1) Танги Ндомбеле отметился одним забитым мячом, а также совершил три успешные обводки и два удачных отбора. Точность передач француза составила 93%.

В текущем сезоне Танги Ндомбеле принял участие в девяти матчах за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Тоттенхэм» выкупил Ндомбеле у «Лиона» 2 июля 2019 года за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.