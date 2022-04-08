Тула, 8 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс Тульской области продолжает устойчиво работать. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил 8 апреля губернатор Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский губернатор посетил оборонное предприятие «Щегловский вал»

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Губернатор посетил оборонное предприятие «Щегловский вал», входящее в структуру Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г. Шипунова. В ходе общения с сотрудниками предприятия глава региона отметил, что КБП — один из лидеров оборонно-промышленной отрасли. Он также подчеркнул, что ОПК региона выполняет гособоронзаказ и продолжает устойчиво работать.

«Мы — великая держава. В сложившихся условиях мы объединяемся. Вокруг президента. Вокруг нашей армии — вокруг тех парней, которые сейчас сражаются против настоящего фашизма. Ценой своей жизни отстаивают интересы страны, наше будущее и будущее наших детей. Повторяют великий подвиг своих дедов и прадедов. Наше дело — правое. Победа будет за нами», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса за труд.

«Сегодня мы как никогда должны быть достойными тех, кто сейчас ценой своей жизни борется за наше будущее, и каждый из вас вносит вклад в нашу победу», — отметил Алексей Дюмин.

В ходе встречи сотрудники предприятия спросили губернатора о том, насколько серьёзно санкции отразятся на экономике Тульской области и не будут ли сорваны поставки запчастей на отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность нашего города. Глава региона подчеркнул, что региональное правительство постоянно находится на прямой связи с предприятиями всех отраслей. На федеральном уровне уже принят комплекс мер поддержки экономики, также меры готовятся на региональном уровне. В ближайшее время будет принят второй пакет мер поддержки бизнеса, что позволит пройти этот период с минимальными потерями.

Губернатор рассказал, что на базе регионального Фонда развития создан Центр импортозамещения, который собирает и анализирует информацию о потребности предприятий в комплектующих иностранного производства. Также сформирован инженерный центр, который помогает тульским машиностроительным предприятиям в изготовлении аналогов импортных запчастей, не уступающих по качеству оригиналам. Глава региона отметил, что в перспективе российская промышленность сможет заместить импортные комплектующие и запчасти для систем жизнеобеспечения.

Также на встрече поднимался вопрос об обеспечении региона социально значимыми товарами. Губернатор ответил, что правительство региона оперативно взаимодействует с розничными сетями, прорабатывает вопросы формирования достаточного запаса товаров, ведется мониторинг цен. В случае необоснованного завышения цен подключается Федеральная антимонопольная служба.

Глава Тульской области также посетил Центр подготовки специалистов (ЦПС) КБП, где осмотрел класс с динамическим тренажером экипажа БМД-4М.