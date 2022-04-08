Тбилиси, 8 апреля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан выразила обеспокоенность тем, что «крайне правые группы» в Грузии «призывают к насилию и поддерживают Россию», сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Что касается крайне правого движения, то, конечно, мы обеспокоены этим. Потому что это группы, которые подталкивают и призывают к насилию; это те, кто хочет иметь российские военные базы в Грузии, в то время как в Южной Осетии и Абхазии слишком много российских военных баз. И это люди, которые способствуют распространению дезинформации; они способствуют расколу общества, чтобы создать путаницу, и, конечно, это очень опасно для Грузии», — сказала Дегнан.

Напомним, что ряд политических сил Грузии регулярно обвиняются в якобы «пророссийских» настроениях.