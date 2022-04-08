Тамбов, , 17:46 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Борьба с коронавирусом. Иван Шилов © ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

8 апреля выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом – на 6 меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 840 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 106 тыс. 817 пациентов, в том числе 385 – за последние сутки.

За весь период скончались 2354 человека. Подтверждено два новых летальных случая.