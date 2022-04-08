Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. 26-летний фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев в ближайшее время перенесет операцию на бедре. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев

Ранее сообщалось, что Вячеслав Караваев, получивший повреждение в начале апреля, выбыл на неопределенный срок.

В текущем сезоне Вячеслав Караваев принял участие в 23-х матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Караваев выступает за «Зенит» с 2 сентября 2019 года после перехода из нидерландского «Витесса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.