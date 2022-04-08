Ижевск, , 17:45 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения в отношении бывшей главы управления минюста по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, с сентября 2016 года по январь 2021 года обвиняемая фиктивно премировала подчиненную и фиктивно устроила на штатную должность водителей, которые фактически работу не выполняли. Фальшивую премию и зарплату фиктивных сотрудников она похитила, общая сумма составила 4 млн рублей.

Кроме того, с декабря 2020 года по январь 2021 года она путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников управления похитила имущество ведомство почти на 1 млн рублей.

Для обеспечения исковых требований на имущество бывшей чиновницы на сумму более 1,5 млн рублей наложен арест.

По существе уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд Ижевска.

ИА REGNUM, в Перми в январе текущего года суд вынес приговор в отношении бывшего министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна и его подельника. Речь идет о фиктивном трудоустройстве на работу в региональную противопожарную службу. Фиктивный работник числился в штате и получал зарплату, но трудовых функций на деле не выполнял. Ущерб оценили в более чем 500 тыс. рублей.

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